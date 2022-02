Inbrekers halen kluis uit muur en gebruiken groencontainer als transportmiddel

De politie spoort de mannen op die dinsdag in de loop van de dag een huis op de Stijn Streuvellaan binnendrongen en op de bovenverdieping een kluis uit de muur haalden. Om de buit te verplaatsen, werd een groencontainer leeg gekieperd en meegenomen.

De feiten werden even voor 20 uur vastgesteld. De daders waren het huis binnengedrongen en vonden op de bovenverdieping zowel de collectie horloges al de kluis. De buit werd meegenomen. Buiten werd een groencontainer leeggemaakt om de kluis te verplaatsen. De politie is nu op zoek naar eventueel beelden van bewakingscamera’s om te kijken waar de dieven naartoe gingen. De groencontainer is voorlopig ook nog spoorloos. mm/frpe