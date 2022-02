Van kastelen tot wijnvaten: op deze adresjes beleef je een romantische nacht in Limburg

Ontspannen tijdens een heerlijke massage, cocoonen in de natuur of genieten van de luxe in een echt kasteel? Deze tien Limburgse logeeradresjes bieden de ultieme setting voor qualitytime met je partner.

Voor kasteelheren en jonkvrouwen

Het kasteel van Ordingen in Sint-Truiden combineert romantiek, luxe en rust. Meesterdecorateur Pieter Porters zorgde voor de koninklijke interieurs volledig in de sfeer van het eeuwenoude pand. In de geschiedenisboeken wordt het kasteel voor het eerst vermeld rond het jaar 1040. Ga dus terug in de tijd en waan je een echte kasteelheer of jonkvrouw tijdens jouw gracieus bezoek.

Kasteel van Ordingen, Ordingen-Dorp 50, Sint-Truiden. Vanaf 135 euro per nacht voor 2 personen, excl. ontbijt. Meer info: www.kasteelvanordingen.be

Het zuiden van Frankrijk, maar dan in Genk

Ben je op zoek naar vakantie in eigen land? Dan kan je bij Lavendine Pure terecht. Deze B&B in Genk straalt een Zuid-Franse sfeer uit en wordt uitgebaat door Tine en Daniël. Buiten de vijf comfortabele kamers en het luxe gastenverblijf ligt de focus op de privéwellness met Finse sauna, jacuzzi en zwemvijver. Tine is Oosters therapeute en zorgt dat haar gasten kunnen genieten van een aangename massage.

Lavendine Pure, Volmolen 57, Genk. Vanaf 130 euro per nacht voor 2 personen, incl. ontbijt. Meer info: www.lavendinepure.be

Zicht op bossen en velden

Wil je als koppel samen tot rust komen? Dan vind je bij LOOF Cabin in Hoeselt misschien wel een plek om even ten volle van elkaar te genieten. Deze tiny house biedt met grote glaspartijen zowel een uitzicht op de bossen als een open blik op de velden. Het gebrek aan televisie en internet zorgt ervoor dat je helemaal op elkaar kan focussen en je los kan koppelen van de dagelijkse sleur.

LOOF Cabin, Koekoekstraat 64, Hoeselt. Vanaf 195 euro per nacht voor 2 personen, excl. ontbijt. Meer info: www.loof-cabin.be

Cocoonen in een iglo

Camping Houtum in Kasterlee (Antwerpen) ligt op amper een half uurtje rijden van Limburg en heeft met zijn houten iglo te midden van de natuur wel wat te bieden. De Lijsterbes is een klein hutje waar vooral gezelligheid de grootste troef is. Het verhoogde bed en een praktische kitchenette bieden je alles wat je nodig hebt om even zorgeloos te cocoonen samen met je geliefde.

Camping Houtum, Houtum 39, Kasterlee. Vanaf 25 euro per nacht voor 2 personen, excl. ontbijt. Meer info: www.campinghoutum.be/de-lijsterbes

Gezellig aan de kachel

Bij Lodge op de Berg in Bree staat de liefde voor natuur centraal. Hier ontdek je hoe het voelt om terug te connecteren met het groen. De boomlodge is minimalistisch ingericht met oog voor natuurlijke materialen. Hier word je samen met je partner wakker met een ruim zicht over de velden in de buurt. Het verblijf wordt verwarmd met een pelletkachel, wat niet alleen voor warmte maar ook voor de nodige gezelligheid zorgt.

Lodge op de Berg, Stukkenstraat 10, Bree. Vanaf 119 euro per nacht voor 2 personen, excl. ontbijt. Info: www.lodgeopdeberg.be

Romantiek tussen (en in) de bomen

Back to basics met toch een vleugje luxe. Het lijkt haast onmogelijk, maar de boomhutten, cabins en hobbithuisjes bij Warredal in Maaseik komen wel heel dicht in de buurt. Koppels die houden van ontspanning en daarbij een uitdaging niet uit de weg gaan, vinden hier zeker hun gading. Met een starterspakket voor de houtkachel, een olielamp en enkele kaarsen is de romantiek niet ver meer te zoeken.

Warredal, Ketelstraat 77, Neeroeteren. Vanaf 247,50 euro per 2 nachten voor 2 personen in The Sweet Cabin, excl. ontbijt. Info: www.warredal.be

Slapen op het water

Hou je niet zo van een bosrijke omgeving? Dan is dit misschien het ideale alternatief voor een romantisch weekendje weg. Bij Botel Ophoven in Kinrooi slaap je letterlijk op het water. De kajuiten werden met smaak ingericht waarbij je kan genieten van een deugddoende douche. Dit gerenoveerd vrachtschip heeft haar vaste ligplaats op Maasplas De Spaanjerd en biedt jou en je partner een unieke ervaring.

B&B Botel, Agropolis Park 102, Kinrooi. Vanaf 92 euro per nacht voor 2 personen, excl. ontbijt. Meer info: www.botelophoven.be

Culinaire verwennerij

De charme van een vierkantshoeve valt met niet veel te vergelijken. Het is de ideale setting om te genieten van de omgeving en elkaar. B&B Bloonwinning in Hasselt is dan ook de uitvalsbasis bij uitstek voor tal van romantische wandelingen. Verder kan je ook fietsen door de groene rand van de stad. Maar ook gastronomisch kom je niets te kort. Zo kan je de dag afsluiten met een verrassend driegangendiner op aanvraag.

B&B Bloonwinning, Oosterbeekstraat 60, Hasselt. Vanaf 99 euro per nacht voor 2 personen, incl. ontbijt. Meer info: www.bloonwinning.be

Rijpen tussen de wijnranken

Overnachten in een houten wijnvat te midden van een wijngaard, dat is wat Geert en Sofie jou en je partner te bieden hebben op hun domein Helshoven in Borgloon. Vanuit dit uniek kader heb je zicht op de uitgestrekte wijnranken en je kan er genieten van de loungebar of het fiets- of wijncafé. Houden jullie het liever privé? Drink dan een glaasje bij de vuurkorf die voor jullie voorzien wordt.

Domein Helshoven, Helshovenstraat 18, Borgloon. Vanaf 120 euro per nacht voor 2 personen, excl. ontbijt. Meer info: www.helshoven.be

Wellness in verborgen parel

Bij de karaktervolle B&B De Verborgen Parel in Hoepertingen kan je overnachten in een van de mooi ingerichte kamers. De authentieke elementen van het pand, zoals de zichtbare balkenconstructies, werden tijdens de renovatie behouden. De privéwellness maar ook het tweepersoons whirlpool-bad op de kamer bieden dat tikkeltje meer voor een romantische overnachting. Een ontbijtmand op de kamer is te verkrijgen op aanvraag.