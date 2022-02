Gemeenteraadslid Pepinster neemt ontslag na beschuldigingen van verduistering giften

Zijn partij, de socialistische PS, had zijn ontslag geëist nadat de man had toegegeven dat hij 500 kilogram steenkool bedoeld voor slachtoffers van de overstromingen, had afgeleverd bij de ouders van zijn vriendin, eveneens een gemeenteraadslid.

De burgemeester had Dedye maandagavond zelf geconfronteerd met de feiten. De PS’er gaf de feiten toe en sprak van een “fout”. Hij verdedigde ook zijn partner Julie Beckers, die volgens hem niet akkoord ging met zijn beslissing. De burgemeester had het ontslag van de twee gemeenteraadsleden gevraagd. Gisteren/dinsdag raakte nog bekend dat Dedye geschorst was, woensdag diende hij zijn ontslag in.

De PS-federatie van Verviers, waartoe ook de partij in Pepinster behoort, komt woensdagavond bijeen om Dedye en Beckers te horen over de zaak. De twee riskeren uitgesloten te worden uit de partij. Hun taken binnen de partij werden ondertussen al stopgezet.

In een video op Facebook verdedigt Dedye zijn daden. “Niet enkel de slachtoffers lijden, veel mensen waren al voor de overstromingen getroffen door armoede. Mijn idee van hulp bieden aan de mensen was om de slachtoffers te helpen, maar ook alle andere mensen in nood”, zei hij. Dedye is zelf heel actief geweest op het terrein sinds de overstromingen van midden juli.