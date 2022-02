Vliegtuig is speelbal van storm Corrie en wordt bijna van tarmac geblazen: “Piloot verdient een medaille”

Het zijn sowieso geen fijne ritjes met de auto als rukwinden aan het voertuig trekken, beeld je dan maar eens in dat je een vliegtuig aan de grond moet zetten tijdens een storm. Dat wilde een kapitein van een vlucht van British Airways maandag doen op de Londense luchthaven Heathrow, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan door storm Corrie. Jerry Dyer, presentator van de livestream Big Jet TV, kon alleen maar toekijken hoe het vliegtuig met 250 kilometer per uur naar de landingsbaan raasde, er bijna werd afgeblazen en weer opsteeg. “Een echte touch-and-go landing”, klinkt het. “De piloot verdient een medaille.”