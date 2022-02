Groot alarm geslagen: politie haalt verdachte persoon van trein in Nederlands-Limburg

Op de grens tussen Nederlands-Limburg en Brabant is een trein woensdagnamiddag stilgezet na de melding van een verdachte situatie. Een arrestatieteam van de politie heeft ondertussen een verdachte persoon in de trein aangehouden.

Voor de arrestatie werd er groot alarm geslagen. Hulpdiensten rukten massaal uit.

De politie kreeg rond tien voor vier een melding binnen over een verdachte situatie met een man in de trein. De trein is bij Holthees op de grens van Limburg en Brabant stilgezet.

Een arrestatieteam van de politie is inmiddels de trein binnengegaan. Een verdachte is aangehouden. De sfeer in de trein is rustig.

Politiehelikopter

Verschillende politie-eenheden zijn ingezet. Een politiehelikopter beweegt zich in de buurt van de trein. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er in de trein zitten. Naast veel politie zijn ook de brandweer en ambulances opgeroepen.

Een woordvoerder van de politie Zuid-Oost-Brabant kan nog niet vertellen wat er precies aan de hand is. Geruchten als zou het gaan om een persoon met een handgranaat, kan hij niet bevestigen.