Meteen bingo: Remco Evenepoel wint openingsetappe in Ronde van Valencia

Eerste koers van het seizoen, eerste zege. Remco Evenepoel knalde woensdag quasi onhoudbaar naar ritwinst in de openingsetappe van de Ronde van Valencia, met een aankomst bergop in Toralba del Pinar. Ben Hermans werd 14de, Evenepoel is uiteraard de eerste leider.

LEES OOK.Beelden voor de eeuwigheid: Remco Evenepoel laat het kind in zich helemaal los (en Yves Lampaert vindt het geweldig)

De eerste rit in de Spaanse rittenkoers was meteen een prooi voor de klimmers. Eindigen deed het peloton immers nagenoeg bergop met de finish net voorbij de Torralba del Pinar, 4,6 km aan 7,2%, waarna het nog zo’n 4 km in dalende lijn richting de meet ging.

Het peloton gunde een groep van vijf voldoende tijd om zich in de kijker te rijden. David González (Caja Rural), Jesús Ezquerra (Burgos BH), Joan Bou (Euskaltel), Iván Moreno (Equipo Kern Pharma) en Ben King (Human Powered Health) kregen maximaal 5:20 cadeau. Movistar controleerde en op 30 km van het eind werden de vluchters ingehaald door het peloton dat enkele kilometers daarvoor nog werd opgeschrikt door een valpartij. De grote namen ontsnapten de dans.

Yves Lampaert effende op 11 km van het eind het pad voor Quick Step en gaf er een ferme lap op. Het peloton dunde uit, met zo’n 30 renners trokken we naar de slotklim waar Bahrain-Victorious het commando over nam en het tempo de hoogte injoeg voor kopman Luis Leon Sanchez. Evenepoel volgde zonder problemen. Antwan Tolhoek opende de debatten op 5 km van het eind. Fugslang ging in de tegenaanval, Evenepoel was niet ver en net toen de aansluiting met Tolhoek en Fuglsang werd gemaakt, plaatste onze landgenoot op zijn beurt een aanval.

Vlasov probeerde nog wel, maar kwam niet dichterbij. Enric Mas en Alejandro Valverde hadden evenmin een antwoord in de benen.

Evenepoel daalde perfect en soleerde naar de zege. Hij hield 16 seconden voorsprong over op Vlasov en pakte al 31 tellen op Carlos Rodrigues, die derde werd. De groep met Enric Mas en Valverde gaf 32 seconden prijs. Ben Hermans finishte 14de op 1:20. Dankzij de bonificatie leidt Evenepoel nu met 19 seconden voorsprong op de Rus van Bora-hansgrohe.

Uitslag:

1. Remco Evenepoel in 4:16.32

2. Aleksandr Vlasov +16”

3. Carlos Rodriguez +31”

4. Enric Mas +32”

5. Luis Leon Sanchez

6. Antwan Tolhoek

7. Alejandro Valverde

8. Jakob Fulgsang

9. Matej Mohoric +42”

10. David De La Cruz +53”

Stand:

1. Remco Evenepoel in 4:16.32

2. Aleksandr Vlasov +19”

3. Carlos Rodriguez +37”

4. Enric Mas +42”

5. Luis Leon Sanchez

6. Antwan Tolhoek

7. Alejandro Valverde

8. Jakob Fulgsang

9. Matej Mohoric +48”

10. David De La Cruz +1’03”

...

14. Ben Hermans +1’30”