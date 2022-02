Internering voor Hasselaar die zwangere vrouw van fiets kegelt

De dader is bekend bij de Hasseltse politie. Meermaals troffen agenten de dakloze man straalbezopen aan naast een hoop uitwerpselen. Ook heeft hij een indrukwekkende collectie GAS-boetes aangelegd. “Hij zit met de nodige issues”, luidt het. Op 7 oktober wierp hij een blikje bier naar een hoogzwangere fietsende vrouw in Hasselt. Het slachtoffer kwam zonder erg ten val en stelde zich geen burgerlijke partij. Op 5 mei 2021 maakte hij dan weer in een krantenwinkel op het Sint-Katarinaplein voor 170 euro aan sigaretten buit. Psychiatrisch onderzoek toonde aan dat de twintiger zowel op het moment van de feiten als tijdens het onderzoek aan een geestesstoornis leed. “Deze heeft zijn oordeelsvermogen en controle over zijn daden teniet gedaan of ernstig aangetast”, aldus het vonnis. “Het gevaar bestaat dat hij in samenhang met andere risicofactoren nieuwe feiten zal plegen.” De psychiater adviseerde de internering van de jongeman. De rechter volgde het advies waar ook Peter Donné, advocaat van de dader, mee instemde. “Ik ben blij dat hij nu geholpen wordt.” De proceskosten van 560 euro zijn voor rekening van de jongeman.