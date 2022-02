Heers biedt basisscholen 1.000 zelftesten aan

“Bij de heropening van de scholen na de kerstvakantie werd verwacht dat de besmettingen zouden toenemen en dat is ook zo gebleken”, zegt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “De overheid heeft opgeroepen om bij de kinderen wekelijks een zelftest uit te voeren, zeker als ze symptomen vertonen. Daarom hebben we in het college beslist om 1.000 zelftesten aan te kopen en deze gratis ter beschikking te stellen van de Heerse scholen. Alle leerkrachten en leerlingen kunnen de zelftesten gebruiken, als ze hierom verzoeken. Zo helpen wij niet alleen om de scholen open te houden en het recht op onderwijs te garanderen, maar beschermen wij ook onrechtstreeks de Heerse gezinnen en grootouders.” (frmi)