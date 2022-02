Na de tranen mengt IOC zich in dossier en krijgt Kim Meylemans kamer in olympisch dorp: “Bedankt iedereen”

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is niet te spreken over de behandeling van Kim Meylemans. De Alkense moest ondanks drie negatieve PCR-testen opnieuw in quarantaine van de Chinese autoriteiten, maar krijgt nu toch een kamer in het olympisch dorp.

Woensdagavond kreeg de 25-jarige skeletoni van de Chinese overheid te horen dat ze na drie dagen isolatie en drie negatieve PCR-testen haar quarantainehotel mocht verlaten, maar in plaats van haar naar het olympisch dorp te brengen werd ze totaal onverwacht voor zeven dagen in een nieuwe isolatiekamer opgesloten.

Van de hel naar de hemel en terug naar de hel, dus. “Totaal onaanvaardbaar”, stelde een vertegenwoordiger van atletenorganisatie Global Athlete.

En dus ging het IOC zelf er zich mee mengen. Meylemans krijgt vanaf donderdag een eigen kamer in het olympisch dorp. “Het IOC heeft kennis genomen van de moeilijke situatie waarin de Belgische atlete Kim Meylemans zich bevindt nadat ze uit isolatie kwam na twee opeenvolgende negatieve coronatesten”, klinkt het. “Volgens de regelgeving moet ze nu het ‘close contact protocol’ volgen voor zeven dagen. Close contacts kunnen trainen en deelnemen aan wedstrijden, plus in het olympisch drop leven, maar ze moeten in een eenpersoonskamer verblijven, alleen reizen en alleen eten.”

Volgens het IOC was er aanvankelijk echter geen eenpersoonskamer beschikbaar voor Meylemans, waardoor ze dus aanvankelijk in een isolatiekamer buiten het olympisch dorp terechtkwam. “Toen we op de hoogte werden gebracht van haar persoonlijke situatie, hebben we meteen contact opgenomen met het Belgisch olympisch comité”, klinkt het. “Om ervoor te zorgen dat ze de adequate steun krijgt. Er zal voortaan een kamer voor haar beschikbaar zijn in het olympisch dorp.”

De vier runs in het skeleton bij de vrouwen zijn voorzien op 11 en 12 februari. Volgende week maandag gaan de officiële trainingen van start. Meylemans is een belangrijke outsider voor een medaille in het skeleton. Vlak voor haar coronabesmetting rond Nieuwjaar stond ze op de derde plaats van de wereldranglijst.

Twee testen per dag

“In navolging van het statement van het IOC over de situatie van Kim Meylemans, heeft het BOIC ondertussen meer info over de situatie die gunstig is geëvolueerd”, klinkt het in een persbericht. “Kim heeft effectief het quarantaine-hotel verlaten. Ze is ondertussen aangekomen in het Olympisch dorp. Kim zal hier de komende 7 dagen verder opgevolgd worden onder de zogenaamde ‘close-contacts policy’ zoals beschreven in de Playbook van Beijing 2022. Dit wil concreet zeggen dat ze zal mogen trainen op de piste, maar dit in afzondering.”

Meylemans zal tweemaal per dag getest worden. “We hebben enorm veel begrip voor de reactie van Kim”, aldus Olav Spahl, delegatieleider in Peking. “Onze belangrijkste betrachting was om Kim zo snel mogelijk naar het Olympisch dorp in Yanqing te brengen. We zijn dan ook zeer blij dat dit ondertussen effectief gelukt is. We hebben begrip voor het feit dat de Covid-maatregelen nodig zijn om de veiligheid en gezondheid van deelnemers aan te Spelen te vrijwaren, maar volgens onze overtuiging moet de atleet altijd centraal staan bij zo’n aanpak. We blijven hard verder werken om haar situatie verder te verbeteren en we blijven continu in contact met haar.”

23u35

“Hallo iedereen”, zegt Meylemans in een video vanuit haar kamer. “Eerst en vooral: bedankt voor alle steun die ik gekregen heb. Het lijkt erop dat de video en de inzet van mijn olympisch comité resultaat hebben gehad. Om 23u35 werd er op mijn deur geklopt en werd ik geëscorteerd naar het olympisch dorp. Ik zit hier nu in een vleugel voor isolatie, maar ik voel me veilig. Hier zal ik ook iets beter kunnen trainen, dus bedankt iedereen.”

