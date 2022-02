Nederlander krijgt 10 maanden cel voor vernielen 16 auto’s in Lanaken

Een 34-jarige Nederlander werd veroordeeld tot 10 maanden cel omdat hij 16 wagens vernielde in het centrum van Lanaken. De man verbrijzelde de ruiten en sloeg deuken in de carrosserie.

Op 20 januari 2020 belandde de Nederlander in het centrum van Lanaken nadat hij naar eigen zeggen met waanideeën kampte. “Hij dacht dat hij achtervolgd werd en had de onweerstaanbare drang om beschadigingen toe te brengen”, zo klonk het tijdens de zitting in de Tongerse rechtbank. De man vernielde vervolgens maar liefst 16 geparkeerde auto’s. Hij sloeg voor- en zijruiten in, maakte krassen in de lak, sloeg deuken in de carrosserie en brak zijspiegels af.

Psychose

Volgens de advocaat van de man verkeerde zijn cliënt in een psychose, maar daarover werden volgens de rechter te weinig medische stukken bijgebracht. De man zou louter kampen met een ADHD-aandoening. “En dat is geenszins een middel dat schulduitsluiting kan opleveren”, zo luidt het vonnis. Verder werd de man ook in Nederland genoemd in dossiers over soortgelijke feiten die hij op dezelfde dag pleegde.

De Tongerse rechter veroordeelde de dertiger tot tien maanden cel en een geldboete van 600 euro. De man moet in totaal een schadevergoeding van 8.079 euro ophoesten.