Massaal misbruik van ziektebriefje jaagt bedrijven op kosten: “Dit moet stoppen”

Voor werknemers in quarantaine is ziekteverlof aantrekkelijker. — © belga

Werknemers die in quarantaine gaan na een hoogrisicocontact, dienen bij de werkgever in plaats van een ­quarantaine-attest vaak een ziektebriefje in. En dat jaagt werkgevers flink op kosten, want dat betekent dat zij het loon verder moeten uitbetalen.

Zeven op de tien grote bedrijven die hierover door werkgevers­organisatie Voka ondervraagd werden, meldden gevallen van medewerkers die zich ziek melden, terwijl ze in quarantaine ­zitten zonder iets te mankeren. De bevraging door Voka gebeurde maandag.

Het gaat vaak om medewerkers die een verplichte quaran­taine ondergaan omdat ze een hoog­risicocontact hebben gehad, of omdat een kind door een gesloten schoolklas thuis moet ­blijven. Wie niet ziek is maar in quarantaine moet blijven, kan ­gebruikmaken van een quarantainevergoeding, een vorm van tijdelijke werkloosheid. Maar in de praktijk laten veel mensen dus een doktersbriefje opstellen.

Slok op een borrel

Dat scheelt voor bedrijven een slok op een borrel, omdat ze bij ziekte het loon moeten doorbetalen. Bij quarantaine neemt de overheid de vergoeding op zich. “Werkgevers worden vandaag ­nodeloos op kosten gejaagd. Dat moet stoppen”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van Voka in een persbericht. Voor werknemers is het ziekteverlof aantrekkelijker. In dat geval wordt het loon doorbetaald, ­terwijl het quarantaine-attest recht geeft op 70 procent van het loon.

“Onze leden melden ons veel gevallen van misbruik”, licht ­Voka-woordvoerder Eric Laureys toe. “We weten natuurlijk niet of dat met opzet gebeurt. Maar we pleiten voor een correcte toepassing van de regels, ook door de artsen. Werkgevers kunnen een controlearts afsturen op iemand die zich ten onrechte ziek meldt. Maar dat komt natuurlijk over als een teken van wantrouwen. ­Bovendien verwachten we dat het probleem zal afnemen wanneer de besmettingspiek voorbij is en er minder schoolsluitingen zullen zijn.”

Bedrijven melden een afwezigheidsgraad van 8 procent, een stijging ten opzichte van januari toen het nog 6 procent was. De huidige afwezigheidsgraad is vijfmaal hoger dan het normale cijfer van 1,5 procent voor deze ­periode.

Voka ondervroeg alleen bedrijven met meer dan 250 werknemers. Daarvan hebben twee op de drie een noodplan klaar, een op de vijf heeft dat ook geactiveerd. In januari was dat een op de zeven.