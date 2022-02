Pedersen knalt iedereen uit het wiel op steile aankomst in Bessèges, Van Avermaet negende

Mads Pedersen van Trek Segafredo heeft de eerste etappe in de Ster van Bessèges gewonnen, en is uiteraard ook de eerste leider. Greg Van Avermaet werd negende na een etappe met waaiervorming. Hugo Hofstetter en Edvald Boasson Hagen maakten de top drie rond op de steile aankomst.

Na de GP La Marseillaise op zondag, gewonnen door Lanakenaar Amaury Capiot, werd met de Ster van Bessèges ook het luik van Franse rittenkoersen op gang getrapt.

Onze landgenoot Lindsay De Vilder van Sport Vlaanderen-Baloise begon aan een kansloze missie met een solovlucht, maximaal sprokkelde hij 3:40 minuten bonus, en hij werd op 73 km van het eind ingerekend waarna het peloton stevig versnelde. De wind blies immers uit de juiste richting om de boel in waaiers te trekken. Dat lukte en Ineos Grenadiers was vooraan goed vertegenwoordigd met klassementsrenners Richard Carapaz en Filippo Ganna. Verder nog Mads Pedersen, Alex Kirsch en Toms Skujins voor Trek-Segafredo, Alberto Bettiol, Jens Keukeleire en Michael Valgren voor EF Education-EasyPost, Edvald Boasson Hagen, Chris Lawless, Mathieu Burgaudeau, Pierre Latour voor TotalEnergies, onze landgenoot Greg Van Avermaet als enige voor AG2R-Citroën, Dries De Bondt en Guillaume Van Keirsbulck voor Alpecin-Fenix, en nog zo’n tien andere renners.

© AFP

In het peloton, met UAE Team Emirates op kop, moest er hard gebikkeld worden om terug te komen, maar dat lukte niet. Het eerste peloton zou sprinten om de zege. TotalEnergies lanceerde Boasson Hagen op de laatste knik, maar het was Mads Pedersen die naar de zege sprintte. Zondag moest hij nog vrede nemen met een tweede plek in de GP La Marseillaise achter Amaury Capiot, nu was het wel raak. Hij is meteen de eerste leider.

Uitslag:

1. Mads Pedersen in 3:32.47

2. Hugo Hofstetter +1”

3. Edvald Boasson Hagen

4. Alberto Bettiol

5. Matthieu Burgaudeau

...

9. Greg Van Avermaet +7”