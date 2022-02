Welzijnsinstellingen vragen dringende tussenkomst regering voor hoge energiefactuur

Het Vlaams Welzijnsverbond - de grootste welzijnsorganisatie binnen Vlaanderen - vraagt de federale en Vlaamse regering om dringend tussen te komen in de torenhoge energiefactuur. “De situatie is onhoudbaar geworden”, aldus algemeen directeur Hendrik Delaruelle.

LEES OOK. QUIZ. Hoeveel weet jij over energie en over je energiefactuur?

Het Vlaams Welzijnsverbond vertegenwoordigt 750 voorzieningen en organisaties in de kinderopvang, jeugdhulp en ondersteuning voor personen met een handicap. Al die instellingen slaken een “noodkreet”, zegt de algemeen directeur. De instellingen zitten door hun middelen, die al tien jaar lang niet meer werden geïndexeerd. De fors stijgende energiefactuur put die middelen nog meer uit.

Gevolg: de instellingen zetten de tering naar de nering. “De instellingen besparen op investeringen, op meubilair, op speelgoed ... Maar we kunnen de centrale verwarming toch niet uitdraaien in de kinderopvang of de gehandicaptenzorg. Dat gaat niet. De situatie is onhoudbaar. Dit is echt een noodkreet”, vertelt de topman van het Vlaams Welzijnsverbond.

LEES OOK. Gezinnen over hoge stroomfactuur: “Zes graden op de kamer van mijn dochtertje”

De factuur doorrekenen aan de bewoners is geen optie, klinkt het. “In de jeugdhulp betalen jongeren geen bijdrage, in de kinderopvang hangt die af van het inkomen van de ouders en binnen de sector voor ondersteuning van personen met een handicap zijn er voor minderjarigen wettelijk bepaalde tarieven. Meerderjarigen betalen daar wel een deel van de kosten, de zogenaamde woon- en leefkosten. Daarin zitten ook de energiekosten, maar heel wat van onze cliënten hebben slechts een beperkt budget.”

Daarom vraagt het Vlaams Welzijnsverbond dringend om een oplossing. Aan de Vlaamse overheid wordt een volledige indexering van de werkingsmiddelen gevraagd, en aan de verschillende regeringen vraagt de sector een tussenkomst in de energiefacturen. “De federale regering heeft dinsdag maar half werk geleverd met het energieakkoord. We verwachten voorstellen vanuit de Vlaamse en federale regering zodat we onze facturen kunnen betalen”, zegt de topman.

LEES OOK. Straks verschijnt op je energiefactuur ook een ‘capaciteitstarief’: wat is dat? En zal je daardoor nog meer betalen?