Hasselaar slaat zoontje dat op school vertelt over huiselijk geweld

Een 33-jarige Hasselaar is woensdag veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel voor het terroriseren van zijn vrouw en zoontje. Onder invloed van drugs gaf hij hen slaag, duwde ze van de trap of kneep hun keel dicht.

Tussen maart 2014 en maart 2019 ging het licht meermaals uit bij de bruut. Hij raakte verslaafd aan speed en was het noorden helemaal kwijt. Zijn vrouw en nu 12-jarige zoontje gingen door de hel. Zelf was hij werkloos, dus vond de man er niet beter op om het loon van zijn vrouw op te eisen. Meermaals verkocht hij haar slaag of sleurde haar aan de haren door de woonkamer voor de ogen van zijn zoontje. De dertiger aarzelde evenmin om haar van de trap te duwen, haar eten door de woonkamer te smijten, de woning weer te vervuilen na een poetsbeurt en nog zoveel meer. Zo zette de Hasselaar de vrouw een kussen op de mond totdat ze bijna niet meer ademde. Daarnaast duwde hij haar in het bad om haar te ‘verrassen’ met ijskoud water totdat ze hyperventileerde. Ook de jongen deelde in de klappen. Al helemaal nadat hij op school verteld had dat zijn vader hem sloeg.

Clean

Op 19 maart 2019 zei de meermaals gekleineerde vrouw de relatie te verbreken, wat haar opnieuw op een pak rammel kwam te staan. Het was haar werkgever die uiteindelijk aan de alarmbel trok. De dader belandde een tijdje in de gevangenis en dat heeft hem de ogen geopend. “Hoe raar het ook klinkt, maar ik ben er clean geworden. Ik volg nu alles goed op met de justitie-assistent. Mijn leven is helemaal veranderd. Mijn vrouw heeft me nog een kans gegeven en gewaarschuwd dat ik bij een herval alles kwijt ben. Ik heb er heel veel spijt van.” “Uw echtgenote heeft echt wel veel geduld”, liet de rechter zich ontvallen op het proces. De man krijgt nu drie jaar cel met volledig uitstel. Wel moet hij zich verder laten begeleiden voor zijn drugs- en persoonlijkheidsproblematiek. Aan zijn zoontje is hij een vergoeding van 1.520 euro verschuldigd, net zoals de latere kosten in geval van een psychologische begeleiding.