377.100 euro steun voor lokale middenstand

Met de Oudsbergenbonnen ondersteunde de gemeente de lokale handelaars en horecazaken die te lijden hadden onder de coronacrisis. “Tijdens de lockdown leden de ondernemers inkomstenverlies, met de Oudebergenbon probeerden we dit inkomensverlies te compenseren”, zegt An Knoops, schepen van lokale economie.

Bijna 2.000 bonnen werden in de gemeentehuizen verkocht. Via de webshop werden er nog meer dan 10.000 bonnen verkocht. Voor elke Oudsbergenbon legde de gemeente 15 euro bij. “Gezinnen die het financieel minder breed hadden, kregen bonnen voor 30 euro”, zegt Hanne Schrooten, schepen voor Communicatie en Participatie.

Ondertussen is 53 procent van de verzonden kortingscodes verzilverd. Het gemeentebestuur droeg 188.550 euro bij. “Dit zorgt voor een financiële injectie van 377.100 euro bij onze lokale middenstand.”

Samen met het provinciebestuur en Unizo doorloopt de gemeente het traject ‘Naar de Kern’. “Met als doel onze handelskernen te versterken. Via het citymarketingtraject willen we Oudsbergen aantrekkelijker willen maken voor toeristen en ondernemingen. In de begroting 2022 voorzien we hiervoor in 2022 bijna 200.000 euro”, zegt schepen Schrooten. RDr