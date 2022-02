Autodief ontmaskerd in Hasselt toen hij band verwisselde: 10 maanden geëist

Toen de twintiger op 5 december 2021 ronddwaalde in Genk besloot hij om een geparkeerde Renault Scenic te stelen. Op camerabeelden was te zien hoe de man wegreed met de wagen. Eenmaal in Hasselt veroorzaakte hij een verkeersongeval en zette hij zich aan de kant. “Uiteindelijk werd hij aangetroffen terwijl hij de band van de wagen verwisselde”, aldus de Tongerse procureur. “Hij werd meteen agressief tegen de agenten, gaf hen enkele klappen en wilde zijn tas niet afgeven omdat er XTC in zat.” De man riskeert een opsluiting van tien maanden en een geldboete van 8.000 euro.

Drugsprobleem

“Ik zat met een drugsprobleem”, zo gaf de twintiger de feiten woensdag toe voor de Tongerse rechter. “De sleutel stak nog op de auto en daarom heb ik hem gepikt.” Volgens zijn advocaat is de man ondertussen een andere weg ingeslagen. “Hij was verkeerd bezig, maar het is belangrijk om te weten dat hij er iets aan doet. Hij zit nu in een instelling om zijn druggebruik aan te pakken.” De twintiger zelf benadrukte ook dat hij graag opnieuw wil gaan studeren.

Zijn raadsman vraagt een celstraf met uitstel onder voorwaarden zodat de man zijn behandeling verder kan zetten.

Vonnis volgt op 2 maart.