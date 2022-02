Politie waarschuwt voor dieven die sleutelkluisjes openbreken: “Al elf slachtoffers in twee maanden tijd”

De politie registeerde de afgelopen weken verscheidene aangiftes van inbraken waarbij de daders op deze wijze te werk gingen. “Ze slaan bijna altijd ‘s nachts toe”, legt politiewoordvoerder Wouter Bruyns uit.

“Ze breken het sleutelkastje open dat bij sommige woningen aan de gevel gemonteerd. Ondanks de beveiliging - vaak door middel van een cijfercode - slagen de dieven er zo in om aan de sleutel of aan de sleutelkaart te geraken. Met de sleutel in de hand kunnen zij zonder verdere schade aan te richten het pand betreden. “Het valt op dat de daders het sleutelkastje ook bijna altijd meenemen.”

Elf bekende gevallen

Sleutelkluisje. — © Shutterstock

Zo‘n elf slachtoffers hebben zich sinds december 2021 al gemeld. Het gaat om zeven feiten in de regio Centrum, twee in de regio Oost, één in de binnenstad en één in het noorden van de stad.

“De inbraken vonden plaats in woningen, kantoorpanden en handelszaken. De dieven lijken uit te zijn op laptops en andere elektronica. Zij worden opgespoord”, zegt Bruyns.

De politie vraagt om voorzichtig te zijn met het gebruik van sleutelkluisjes. Vooral met het gebruik van kluisjes die uitgebroken kunnen worden aan de buitenzijde van een pand.

“Je sleutels bewaar je beter op zak”, aldus de politie.

Werd je het slachtoffer van een inbraak? Dan kan je bij de politie terecht via de Blauwe Lijn op het gratis nummer 0800 123 12. Indien er een dringende tussenkomst nodig is, bel je 101. (nelo)