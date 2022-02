“Grootste wielerevenement ooit”: WK wielrennen in 2023 in Glasgow gaat door van 3 tot 13 augustus

De wereldwijde wielerfamilie zal in Glasgow voor het eerst samengebracht worden. Het WK 2023 brengt tussen 3 en 13 augustus in Glasgow dertien UCI-wereldkampioenschappen in de verschillende disciplines van de wielersport bij elkaar. Een unicum. Zowel het WK op de weg, als bijvoorbeeld het WK BMX en op de piste worden nu op dezelfde locatie en rond dezelfde datum gereden.

“De bekendmaking van de data vandaag is een belangrijke mijlpaal in de organisatie van de 2023 UCI Wereldkampioenschappen Wielrennen”, zei UCI-voorzitter David Lappartient. “Het samenbrengen van onze bestaande UCI-wereldkampioenschappen op hetzelfde moment en op één locatie om de vier jaar was een van mijn visies voor mijn verkiezing als UCI-voorzitter in 2017. Sindsdien hebben we hier naartoe gewerkt”, was Lappartient tevreden.

Dit jaar is Julian Alaphilippe de regerende wereldkampioen. — © BELGAIMAGE

“Ik ben zeer verheugd dat de inaugurele UCI-wereldkampioenschappen wielrennen in Glasgow en Schotland zullen plaatsvinden. Met hun ervaring met het hosten van internationale sportevenementen op hoog niveau, de iconische sportlocaties van Glasgow en het prachtige Schotse landschap, hebben we alle ingrediënten voor een uitzonderlijke wedstrijden.”

Paul Bush, voorzitter van de 2023 UCI Wereldkampioenschappen Wielrennen, zei dat het WK 2023 het grootste wielerevenement ooit zal worden. “Dit wordt simpelweg het grootste wielerevenement dat ooit is gehouden en we zijn er trots op dat locaties in Glasgow en in heel Schotland zullen worden gebruikt om wielergeschiedenis te schrijven. Het is een eer dat de UCI ons de organisatie van de allereerste UCI-wereldkampioenschappen wielrennen heeft toevertrouwd en we kijken ernaar uit om de wielrenners, federaties en fans van over de hele wereld van 3 tot en met 13 augustus 2023 te mogen verwelkomen.”

Het WK op weg zal volgend jaar dus niet traditioneel in september vallen, maar wel na de Tour en voor de Vuelta. Naar verwachting zullen er meer dan 8.000 amateur- en elitewielrenners uit ten minste 120 landen deelnemen en meer dan 190 UCI-wereldkampioenen worden gekroond. Er worden meer dan een miljoen toeschouwers verwacht, met een wereldwijd tv-publiek van meer dan een miljard kijkers, waardoor het naar verwachting een van de top 10-sportevenementen op aarde wordt.