Kamercommissie maakt opnieuw versoepelingen mogelijk om personeelstekorten aan te pakken

De wetteksten hebben betrekking op enerzijds de zorgsector en het onderwijs en anderzijds de bedrijfswereld in het algemeen. Wat de eerste sectoren betreft, wordt voor het eerste trimester van 2022 teruggegrepen naar maatregelen die vorig jaar van kracht waren, maar die eind september afliepen. Ze kunnen indien nodig drie maanden worden verlengd.

Zo wordt het opnieuw mogelijk opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten met werknemers in tijdelijke werkloosheid, met behoud van drie vierde van hun RVA-uitkering. Ook zal een werknemer in de zorgsector of het onderwijs opnieuw zijn lopende loopbaanonderbreking of tijdskrediet tijdelijk kunnen schorsen om een handje toe te steken.

Bruggepensioneerden of werklozen met bedrijfstoeslag krijgen eveneens de mogelijkheid het werk tijdelijk te hervatten bij een werkgever uit de zorgsector of het onderwijs, met behoud van een gedeelte van hun uitkering. Er komen ook opnieuw versoepelingen voor studenten en verzoekers om internationale bescherming.

Voor sectoren buiten het onderwijs en de zorgsectoren komen er gelijkaardige versoepelingen, maar dan voor een kortere periode: van 23 januari tot 28 februari 2022. Voor deze sectoren vroeg PVDA een tweede lezing. Beide teksten moeten ook nog langs de plenaire Kamer passeren.