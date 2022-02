Nog 20 Vlaamse scholen gesloten na aanpassing quarantaineregels

De aangepaste quarantaineregels in het onderwijs missen hun effect voorlopig niet op het aantal gesloten scholen. Op dit moment zijn er in Vlaanderen nog 20 onderwijsinstellingen dicht door corona, terwijl er dat vorige week nog ruim 100 waren. Dat is woensdag vernomen bij het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).