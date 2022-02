Onderzoek zit vast: politie verspreidt expliciete beelden van onbekende overleden vrouw

De Nederlandse en Belgische politie hebben expliciete foto’s verspreid van een vrouw die in september dood werd teruggevonden in het kanaal van Nederweert. “Dit soort foto’s worden vaker gedeeld als het onderzoek vastzit”, klinkt het. Let op: onderaan dit artikel staan de schokkende beelden.

Op dinsdag 28 september 2021 werd even na 10 uur het lichaam van de overleden vrouw gevonden in het Nederlandse Nederweert, niet ver van de grens met Kinrooi. De vrouw werd gevonden in het kanaal tussen de Kelperbrug en de Spoorbrug. De Nederlandse politie vermoedt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen, maar weet niet wie ze is. De afgelopen maanden werden in Nederland al verschillende oproepen gedaan naar de identiteit van de vrouw, maar maanden later tast de politie nog steeds in het duister.

Daarom verspreidde ook de Belgische federale politie dinsdag een nieuw opsporingsbericht van de vrouw. Ze is tussen de 50 en 65 jaar oud, 1,68 meter lang en slank gebouwd. Ze heeft blond geverfd haar met een grijze uitgroei en draagt een gedeeltelijk kunstgebit. Ze heeft dichtgegroeide gaatjes in haar oren, een dichtgegroeide navelpiercing en opvallende gekleurde gelnagels.

Expliciete foto’s

De politie heeft een schets vrijgegeven van de vrouw, die door forensisch specialisten werd gemaakt. Maar er worden daarnaast ook enkele zeer expliciete beelden van het lichaam van de vrouw getoond. Het gaat om foto’s van haar felgekleurde nagels en haar gezicht. “We hebben de ongecensureerde beelden van het lichaam vrijgegeven omdat we zo veel mogelijk tips willen binnenkrijgen”, zegt een woordvoerder van de politie van Nederlands-Limburg. “Als we die zouden censureren, zou je haar natuurlijk niet meer herkennen. We tonen dit soort foto’s wel vaker als het onderzoek vastzit en we echt geen aanknopingspunten meer hebben.”

Ook de Belgische federale politie zet de foto’s bij het opsporingsbericht. “In dit geval worden die foto’s als een meerwaarde beschouwd, naast de robotfoto. Op deze manier kan de vrouw misschien beter herkend worden dan op de schets. In het verleden zijn dit soort foto’s al vaker gedeeld, als dat nodig was. Waar mogelijk zullen zulke beelden wel worden voorafgegaan door een waarschuwing dat ze schokkend kunnen zijn.” Ook Het Belang van Limburg besliste de foto’s in het belang van het onderzoek te tonen, al waarschuwen we dat ze als schokkend kunnen ervaren worden.

Deze hond werd op dezelfde dag gevonden als de vrouw, op de oever van het kanaal. — © Federale politie

Dode hond

Dinsdagavond besteedde zowel het Belgische opsporingsprogramma Faroek als haar Nederlandse tegenhanger Opsporing Verzocht aandacht aan het opsporingsbericht. “We hebben intussen al 40 tips binnengekregen vanuit België en Nederland”, zegt de Nederlandse politiewoordvoerder. “Al die tips zullen nu onderzocht worden. Het is nog niet duidelijk of het om een Nederlandse of Belgische vrouw gaat.”

De politie verspreidde dinsdag ook een foto van een dode hond. De zwarte galgo español werd op dezelfde dag in september op de oever van het kanaal teruggevonden, vlakbij de vindplaats van de vrouw. Het is nog niet duidelijk of de hond iets met het onderzoek te maken heeft, maar als dat wel zo is, kan het een belangrijk aanknopingspunt zijn voor de speurders.

Wie de vrouw of de hond herkent, kan contact opnemen met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30.300