E3 Saxo Bank Classic organiseert dit jaar allereerste editie voor vrouwen

E3 Saxo Bank Classic Leiedal Koerse. Dat is de lange naam van de gloednieuwe vrouwenkoers. Een wedstrijd van 134 kilometer die 1.416 hoogtemeters telt en net als de mannen over onder meer de Knokteberg, Hotondberg, Kortekeer, Stationsberg, Patersbeg, Oude Kwaremont en Tiegemberg gaat.

“Het is een heel speciaal jaar voor ons. De 65ste editie wordt geen gewone en vandaag willen we al één van de speciale evenementen voorstellen”, vertelde Jacques Coussens, PR en persverantwoordelijke bij E3 Saxo Bank Classic, op de persconferentie.

“Wij zijn in de laatste vijftien jaar enorm gegroeid. Pas in 2012 werden we een WorldTour-koers.” Op het vlak van vrouwenwielrennen liepen ze in Harelbeke wel nog wat achter. “We hebben ons eerst op de jeugd gefocust, want we hebben wel al een internationale juniorenkoers. Op een bepaald moment verwacht de UCI ook dat we een vrouwenkoers organiseren en daar is het nu het juiste moment voor.”