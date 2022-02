22-jarige Colombiaan Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) boekt eerste profzege op steile slothelling in Saudi Tour

De Colombiaan Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) heeft woensdag de tweede etappe gewonnen van de nationale wielerronde van Saoedi-Arabië, de Saudi Tour. Hij was de beste in de lastige finale bovenop een stekelige helling. De Australische leider Caleb Ewan (Lotto Soudal) was één van de weinige sprinters die niet in de problemen kwam bergop en finishte als vijfde, maar hij moet toch zijn leiderstrui afstaan aan Buitrago. Maxim Van Gils (vierde) was de beste Belg van de dag.