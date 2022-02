Zutendaalse koppeltjes hebben de keuze: trouwen in gemeentehuis of in romantische Witherenpastorie

Koppels kunnen kiezen tussen de raadszaal (tijdens verbouwingswerken in bezoekerscentrum Lieteberg) en de bijzondere pastorie in het centrum van Zutendaal. — © Chris Nelis

Koppeltjes hebben voortaan de keuze in Zutendaal. Ze kunnen hun huwelijk laten voltrekken in de raadszaal van het gemeentehuis of in het unieke decor van de Witherenpastorie die uit de 17de eeuw stamt.

Eerst leek een trouwzaal in de Witherenpastorie maar een tijdelijke oplossing tijdens de verbouwingswerken in het gemeentehuis. Maar omdat iedereen het erover eens is dat de pastorie een uniek romantisch kader vormt, wil het gemeentebestuur trouwers ook na de werken in het gemeentehuis nog laten kiezen waar ze elkaar het wettelijke jawoord willen geven.

“De trouwzaal in de pastorij biedt plaats aan dertig gasten, zonder het koppel”, zegt burgemeester Ann Schrijvers. “Op het Vijverplein, vlak voor de deur, ligt een parking. De locatie leent zich er uitstekend toe om originele trouwfoto’s te maken. Het ligt midden in het dorpscentrum en heeft een sprookjesachtige tuin. Van de Witherenpastorie uit de 17de eeuw zijn alleen nog de ingangspoort en de duivenpoort bewaard. De huidige classicistische pastorie is in 1783 opgetrokken en werd een tijd gebruikt als hersteloord voor kloosterlingen. Momenteel woont pastoor Gianfranco Falgari er. We zijn blij dat we met hem en met de kerkfabriek tot een akkoord kwamen over het gebruik van deze locatie.” (cn)