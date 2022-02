Frans eiland La Réunion zet zich schrap voor cycloon Batsirai

Het Franse eiland La Réunion schakelt later woensdag naar code rood vanwege de aantocht van de cycloon Batsirai. Dat hebben de lokale autoriteiten aangekondigd. De cycloon bevindt zich momenteel op 285 kilometer ten noorden van La Réunion, dat in de Indische Oceaan ligt, ten oosten van Madagaskar. Zich verplaatsen op het eiland is verboden, behalve voor de hulpdiensten.