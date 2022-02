Magneetvisser haalt unieke buit binnen: “Dit zijn echt iconische voorwerpen”

De 50-jarige Nigel Lamford uit het Engelse Northamptonshire kon zijn ogen niet geloven toen hij zijn magneet terug uit het water haalde van een modderig stroompje. Aan de magneet hing het magazijn van een machinegeweer uit de Tweede Wereldoorlog. Niet veel later volgde de rest van het wapen … én nog vijf andere complete machinegeweren. “Ik heb nog nooit zoveel wapens in zo’n goede staat opgevist”, zegt Nigel. De mitrailleur, een stengun, was het populairste wapen bij de Britse strijdkrachten in WOII. De wapens werden overgebracht naar een lokaal museum.