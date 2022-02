Sociale onrust bij schoonmaakpersoneel bij NMBS

Minstens 50 personeelsleden van een extern bedrijf dat de schoonmaak doet bij de NMBS, zijn woensdag niet aan het werk gegaan. Ze protesteren tegen de invoering van flexibele uurroosters. De stakers verzamelden aan het Atriumgebouw in Brussel, waar de sociale zetel van de spoorwegmaatschappij is en ze vroegen een onderhoud met een verantwoordelijke.

“Het personeel werd gedwongen om de nieuwe uurroosters in hun contract te ondertekenen”, zegt vakbondsafgevaardigde Mounya Mehdaoui (FGTB). “Dertien hebben geweigerd en ze kregen afgelopen vrijdag te horen dat ze hierdoor mogelijk ongewettigd afwezig waren. Maandag, toen ze zich aanmelden op hun dienst, werden ze naar huis gestuurd. Dit incident heeft de lont in het kruitvat gestoken.” Volgens de vakbondsafgevaardigde is de situatie bij de schoonmaakdienst al enkele maanden gespannen door de invoering van een aantal veranderingen. Afgelopen zomer zouden er op de site in Vorst al enkele mensen ontslag hebben genomen.

In Brussel werken alles samen zo’n 300 mensen voor de schoonmaak van treinen en magazijnen van de NMBS. Bij de stakers zijn ook enkele technische agenten die actief zijn op de Thalys-treinen.