Vijf beloftevolle Limburgse bands krijgen onderdak in Muziekodroom.

Muziekodroom in Hasselt geeft ook dit jaar beloftevolle Limburgse bands de kans om zich te ontwikkelen binnen de muren van het muziekcentrum. Samen met Pukkelpop gaan ze de jongeren niet enkel op muzikaal vlak begeleiden. Omdat de muziekwereld razendsnel verandert, wordt er ook gekeken naar de uitbouw van een netwerk en hoe de artiesten zich via verschillende kanalen in de markt kunnen zetten.