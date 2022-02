Peltse Joke Emmers draagt nieuwe productie Het Nieuwstedelijk

Cultuur dan. Theatergezelschap Het Nieuwstedelijk gaat deze avond in première met een nieuw toneelstuk. 'Surfer Rosa Begijntje' is vanavond te zien in het Opek in Leuven en vanaf volgende week in Hasselt, Genk en Sint-Truiden. De Peltse actrice Joke Emmers speelt de hoofdrol. Het stuk is gebaseerd op het boek ‘De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen’ van Felix Timmermans uit 1918. Daarnaast haalt regisseur Adriaan Van Aken zijn inspiratie uit de rockplaat 'Surfer Rosa' van The Pixies.