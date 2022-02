Ongeveer 150 mensen betuigen aan justitiepaleis Brussel steun aan 475 sans-papiers

Ongeveer 150 mensen, volgens de organisatoren, zijn woensdagmorgen op het Poelaertplein in Brussel bijeengekomen om hun steun te betuigen aan vijf mensen zonder papieren die een proces hebben aangespannen tegen de Belgische staat. De vijf, die eerder een hongerstaking hielden om hun regularisatie te eisen, menen dat de staat een akkoord over hun vraag tot regularisatie niet naleeft. Volgens het kabinet van federaal staatssecretaris Sammy Mahdi is er echter geen sprake van een akkoord.

Mensen zonder papieren die vorig jaar in hongerstaking waren, en afgevaardigden van verenigingen die de rechten van vreemdelingen verdedigen, lieten voor het justitiepaleis onder meer horen dat “de rechten van mensen zonder papieren geen politieke pasmunt zijn”.

In 2021 hielden 475 mensen die illegaal in België verblijven, de Begijnhofkerk en lokalen van de universiteiten VUB en de ULB in Brussel gedurende zes maanden bezet om hun regularisatie te eisen. Ze gingen ook 60 dagen lang in hongerstaking. Op 21 juli werd volgens hen een akkoord bereikt met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi. De hongerstakers beweren dat het akkoord inhield dat hun regularisatieaanvragen ontvankelijk zouden worden verklaard, dat hun dossiers snel behandeld zouden worden en dat rekening zou worden gehouden met bepaalde criteria zoals de duur van hun verblijf in België, hun integratie in de samenleving, uitzicht op werk enzovoort.

Honderdtal dossiers behandeld

Tot dusver is slechts een honderdtal dossiers behandeld en zijn de meeste beslissingen negatief, betreuren de gewezen hongerstakers. Daarom spanden vijf van hen een kort geding aan bij de burgerlijke rechtbank van Brussel. Ze eisen de naleving van wat er volgens hen in juli is afgesproken.

Het kabinet van Sammy Mahdi heeft al meermaals benadrukt dat er destijds geen akkoord werd gesloten. De staatssecretaris lichtte toen enkel het regularisatiebeleid toe en wees erop dat een regularisatie altijd individueel wordt behandeld.

De vijf gewezen hongerstakers worden ondersteund door de Franstalige verenigingen ADDE (Association pour la Défense du Droit des Étrangers), CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers) en LDH (Ligue des Droits Humains).