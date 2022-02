Playboy-bunnies verdedigen Hugh Hefner in open brief na ophefmakende documentaire

Honderden voormalige bunnies, playmates, ex-vriendinnen en werknemers ondertekenden een open brief, waarin ze de recente aantijgingen aan het adres van de Playboybaas – die in 2017 op 91-jarige leeftijd overleed – in de docuserie Secrets of Playboy bekritiseren.

De open brief is geschreven naar aanleiding van de tiendelige docuserie, die op 24 januari in première ging op de Amerikaanse televisiezender A&E, en de donkere kanten en verborgen verhalen achter Hefners imperium onderzocht. Of zoals de makers het omschreven: “Een gore speeltuin voor drugsgebruik, seksueel misbruik en zelfs bestialiteit.” De documentaire kon daarvoor onder andere rekenen op een interview met Holly Madison en Sondra Theodore, twee voormalige vriendinnen van Hefner.

“We ondertekenen deze brief om Hugh M. Hefner te steunen. Alles wat we weten van Hef, was dat hij een persoon met een goed karakter, uitzonderlijke vriendelijkheid, en een vechter voor het vrije denken was”, zo staat er in de brief. ”Hij zag het als een verplichting een eerlijk leven te leiden. Onze tijd bij Playboy en de dochterondernemingen van de organisatie blijft een periode die ons allen dierbaar is. Met trots onderteken ik deze brief als blijk van waardering voor het karakter van Hugh Hefner te midden van ongegronde aantijgingen in de documentaire.”