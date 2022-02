Drugs, wapens en 26.000 euro gevonden bij huiszoekingen naar drugshandel in Wellen

In Wellen zijn maandagochtend twee vijftigers opgepakt na twee huiszoekingen. Er werden dealershoeveelheden cocaïne, verboden wapens en ruim 26.000 euro cash geld gevonden. De man zit in de cel, de vrouw is vrijgelaten onder voorwaarden.

Maandag viel de politie Kanton Borgloon al vroeg in de ochtend binnen op twee plaatsen in Wellen, samen met de dienst hondensteun van de federale politie. De huiszoekingen kaderden in een onderzoek rond witwassen en drugshandel.

Er werden dealershoeveelheden cocaïne en meer dan 26.000 euro aan cash geld gevonden, net als een aantal verboden wapens. De drugs, het geld en de wapens werden in beslag genomen. Een man en een vrouw, twee vijftigers uit Wellen, werden gearresteerd. Na verhoor door de politie werden ze dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Die besloot de vrouw vrij te laten onder voorwaarden. De man werd aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. Het onderzoek wordt verdergezet.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be. siol