‘The masked singer’ haalt een Konijn op het podium

We mogen opnieuw een nieuw figuurtje verwachten in ‘The masked singer’: Konijn. Het exemplaar met wel heel fraaie, grote oren was woensdagochtend al te zien in Oostende.

De Oostendenaren moesten zich even in de ogen wrijven, maar jawel. Het was weldegelijk een levensgroot konijn dat er door de straten en op de dijk liep. Hij maakte er het casino onveilig en op de dijk ging hij met voorbijganger sop de foto. Nadien zette hij zijn tocht verder.

Waar hij nog zoal zal opduiken, is nog maar de vraag. Vrijdag duikt hij al zeker op in The masked singer. Veel tips over wie er in het pak zouden zitten, zijn er nog niet. Al noemt hij of zij zich wel “de meest badass Masked Singer van dit seizoen in da hood.”

