GEMEENTERAAD. Padelterrein aan Basvelden is megasucces: “Is er wel voldoende rekening gehouden met buren?”

Zonhoven

Padelterreinen: “De padelterreinen aan de Basvelden zijn een gigantisch succes”, merkt raadslid Yannick Aerts (N-VA) op. Hij vroeg zich wel af of er ook voldoende rekening gehouden werd met omwonenden, die hinder kunnen ondervinden. “Er is intussen al een groene buffer aangelegd”, zegt schepen van Sport Bram De Raeve (Open VLD). “Er is een ophoging waarop inheemse planten en struiken zijn aangebracht. Daarachter komen nog enkele grotere bomen.” Of er nog bijkomende padelterreinen kunnen komen, wordt nog onderzocht. “Maar die komen dan wel op de andere locatie, verder van de buurtbewoners”, belooft de schepen.

Overname Dorpsstraat: Raadslid Yannick Aerts (N-VA) vroeg ook hoe het zat met de eventuele overname van de Gewestweg Dorpsstraat-Heuvenstraat dwars door het centrum. De gemeente zou die weg dan zelf opnieuw kunnen inrichten. “Het bestuur heeft weliswaar mooie plannen met een park rond de kerk. Maar de verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers in het centrum blijft toch nog een groot probleem”, vindt Aerts. Schepen Frederick Vandeput (Open VLD) liet weten dat er gesprekken zijn met het Vlaams Gewest. “Vandaag krijgen gemeenten trouwens meer geld, als ze een gewestweg overnemen. Goed dus, dat we nog wat gewacht hadden. Voorlopig is er wel nog geen beslissing.”

Goedkope lokalen: Ook dit jaar zullen Zonhovense verenigingen nog vijftig procent korting krijgen bij het huren van lokalen of andere infrastructuur. Die korting was vorig jaar toegekend, omdat verenigingen minder inkomsten hadden door corona. “De middelen uit het Noodfonds zijn echter nog niet opgebruikt,” liet schepen Bram De Raeve (Open VLD) weten. “We gaan de korting daarom ook dit jaar nog behouden.”