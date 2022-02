Ondersteuningsgroep Jongdementie klinkt op 2022 bij Eendracht Termien

Jean Borgwald is de verbindingspersoon die de beide verenigingen samenbracht. Jean is al jaar en dag verbonden aan de voetbalclub van Termien. Sinds de ziekte van zijn echtgenote Nicole maakt hij ook deel uit van de Ondersteuningsgroep Jongdementie van vzw Menos. Het was dan ook Jean die met het idee van ‘samenwerken’ op de proppen kwam. "Een 40-tal deelnemers mochten we verwelkomen op zondag 30 januari Personen met jongdementie, hun partners en sommige koppels brachten zelfs hun kinderen mee. Gezellige babbels aan toogtafels, blije gezichten om mekaar weer eens te zien, plannen smeden voor de toekomst, …. En dit allemaal met een stralend zonnetje erbij en overheerlijke hapjes", klinkt het. "Ons team van vaste vrijwilligers zorgde ervoor dat de mantelzorgers ook eens mochten genieten van de namiddag en hun handen vrij hadden. Een dikke pluim voor deze vrijwilligers". De voorzitter van vzw Menos, Geert Swartenbroekx, blikte terug op 2021 en was in zijn nopjes wanneer hij het jaarverslag 2021 kon voorstellen. Een 20 pagina’s tellend boekje en dit ondanks corona. De groep heeft niet stilgezeten en telkens wanneer de maatregelen het toelieten werden activiteiten georganiseerd. "Wij mochten in ons midden ook de nieuwe schepen van Sociale Zaken, Sara Roncada, verwelkomen. Zij nam uitgebreid de tijd om met ieder gezin een persoonlijk babbeltje te slaan. Dit werd zeker geapprecieerd, want de impact van de ziekte op een gezin is zwaar en nog te weinig gekend in de samenleving." Sara en Geert drukten de wens uit dat het jaar 2022 zeker weer mooie bijeenkomsten in petto mag hebben voor deze groep, want lotgenotencontact onder ons motto ‘samen sterk’ is heel belangrijk. Mantelzorger Taso Zervas, zorgt voor zijn echtgenote Sofia, maar is ook erg begaan met het lot en de draagkracht van al de mantelzorgers van deze groep. Een kleine attentie van hem maakte de namiddag compleet: de dames ontvingen een roos en de heren een praline. Meer info over vzw Menos: Chris Van Gerven, 089 65 57 16 of www.menosgenk.be