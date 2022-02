Tegen 2030 stijgt aantal jaarlijkse kankerdiagnoses met 10.000

Dit jaar zullen in België meer dan 70.000 nieuwe kankerdiagnoses worden vastgesteld. Uit schattingen blijkt dat dit aantal tegen 2030 zal oplopen naar 80.000. Jaarlijks sterven in ons land ook zowat 28.000 mensen aan de gevolgen van de ziekte. België staat daarmee op de vierde plaats in de Europese Unie wat kankerincidentie betreft.

Omdat kanker meer dan ooit een prioriteit is voor de volksgezondheid, lanceert de Stichting tegen Kanker een Belgische Kankerbarometer. Ze werkte hiervoor samen met Kankercentrum van Sciensano, de Stichting Kankerregister en het College voor Oncologie. De barometer speelt in op de toekomstige uitdagingen en volgt de tendensen in ons land. In totaal werden daarvoor 79 experten uit 51 instellingen en meer dan 600 patiënten en hun naasten bevraagd.

Meer preventie

Uit de resultaten blijkt dat er meer nood is aan preventie, aangezien 40 procent van de diagnoses te vermijden is door een gezonde levensstijl. Er moet bijvoorbeeld meer worden ingezet om rokers te ondersteunen bij hun poging om te stoppen. Ook wat betreft screening is er nog werk aan de winkel: zo is het belangrijk om meer mensen aan te sporen om zich te laten screenen voor bijvoorbeeld borst- of dikkedarmkanker en is er nood aan nieuwe screenings, zoals voor long-, prostaat- en huidkanker.

Verder blijkt uit de barometer dat patiënten meer betrokken willen worden in de diagnose- en behandelingsfase. Ook is er meer capaciteit en financiering nodig voor palliatieve zorg, zodat deze vroeger geïntegreerd kan worden in het zorgtraject. Tot slot komt in het rapport naar voor dat er een grote nood is aan sociale ondersteuning en professionele reïntegratie voor wie genezen is van kanker.

“Op basis van de bevindingen van de Belgische Kankerbarometer en de behoeften en prioriteiten die daaruit resulteerden, wil Stichting tegen Kanker alle gezondheidsactoren in België inspireren en aanmoedigen om een nieuw Nationaal Kankerplan uit te werken”, klinkt het.