Remco Evenepoel klaar voor eerste wedstrijdkilometers van het seizoen: “Natuurlijk is vandaag al belangrijk”

Remco Evenepoel trapt woensdag zijn seizoen af in de Ronde van Valencia. Voor de start had de renner van Team Quick-Step Alpha Vinyl er alvast enorm veel zin in.

“Iedereen is fris, iedereen heeft er zin in”, zei Evenepoel voor de start. “Het weer is goed, de zon schijnt, dus ik klaag niet. Ik denk dat het hier een heel hoog niveau zal zijn vanaf dag één. Dat is alleen maar goed om te zien waar we staan.”

De openingsrit is al meteen pittig, met aankomst bergop. “Natuurlijk is vandaag al belangrijk”, gaf Evenepoel toe. “Elke etappe in een koers van één week waarin er mogelijkheden liggen voor het klassement, is belangrijk. Het wordt een goede test om te weten of we meedoen of niet. We gaan proberen om mee te doen voor de overwinning.”