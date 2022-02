Te zien vanuit Riemst: blijft schoorsteen van 150 meter op ENCI-site dan toch staan?

De ENCI-site met groeve en fabrieken is volgens de Nederlandse Rijksbouwmeester Veenstra zo bijzonder dat ze nationale erkenning verdient en beschermd moet worden. Daarmee zit hij op dezelfde golflengte als de Commissie Herbestemming Monumenten van Pieter van Vollenhoven, de oom van Koning Willem-Alexander. Na uitgebreid onderzoek erkent Veenstra dat de site een enorme potentie heeft, die gestoeld is op de rijke en veelzijdige geschiedenis. “Van de vorming van de aarde in het Krijt tot de cementproductie in de twintigste eeuw: het gaat over het ontstaan van een bijzonder landschap waarin zowel dinosaurussen als de mens hun sporen hebben achtergelaten. Het gaat ook over de sociale geschiedenis van de streek en het industrieel erfgoed dat van grote betekenis is voor heel Nederland”, zegt Veenstra.

In het rapport - waaraan ENCI meewerkte - wordt gepleit voor het behoud van meerdere monumentale en beeldbepalende gebouwen, van de legendarische Oven 8 en de 150 meter hoge schoorsteen die tot in de wijde omgeving de horizon bepaalt. Dat laatste druist wel in tegen het Plan van Transformatie dat in 2009 ondertekend werd door al de betrokken partners, want daarin werd o.m. afgesproken dat ENCI Oven 8 en de schoorsteen zou mogen slopen. Eenmaal erkend als Rijksmonument kan dat niet meer.

(eva)