Waakhond waarschuwt voor nieuwe frauduleuze online-tradingplatformen

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft de voorbije weken klachten ontvangen over nieuwe frauduleuze tradingplatformen actief in België. De financiële waakhond raadt daarom woensdag ten stelligste aan niet in te gaan op aanbiedingen van een resem platformen.

De platformen in kwestie lokken slachtoffers via nepadvertenties op de sociale media. Vaak wordt in die nepadvertenties een bekend persoon opgevoerd. Ook maken ze gebruik van mobiele applicaties om zieltjes te winnen. Het gaat om een aanbod van een virtuele munt of opleiding, waarbij de platformen “erg agressief te werk gaan”. Slachtoffers klagen dat ze hun centen kwijt zijn of niets meer horen van het platform.

Concreet waarschuwt de FSMA voor een waslijst aan nieuwe tradingplatformen. De lijst is hier te vinden.