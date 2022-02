Pairi Daiza verwelkomt twee nieuwe orang-oetans

Dierenpark Pairi Daiza heeft afgelopen weekend twee nieuwe orang-oetans verwelkomd: Julia en Moli. “Moeder en dochter komen bij ons wonen in het kader van een conservatieprogramma voor deze kritisch bedreigde diersoort”, klinkt het in een persbericht

Het gaat om de 19-jarige Julia en haar 7-jarige dochter Anna-Hanne (bijgenaamd Moli), die overkomen van een dierentuin in Boedapest. Ze kwamen in Pairi Daiza terecht in het kader van een kweekprogramma voor de met uitsterven bedreigde Sumatraanse orang-oetan. “In overleg met de Europese coördinator voor deze diersoort, is beslist dat Julia en Moli komen samenwonen met Gempa (16) en Sinta (27) in Pairi Daiza”, zegt het dierenpark. “De bedoeling is om de kans op reproductie te verhogen.”

Sumatraanse orang-oetans komen in het wild alleen voor in het tropische regenwoud op het gelijknamige Indonesische eiland. Stroperij en bomenkap – vaak om plaats te maken voor palmolieplantages – bedreigen hun voortbestaan. Momenteel zijn er naar schatting nog zowat 14.000 exemplaren van de mensapen.

Ook de andere twee subsoorten van de orang-oetan zijn ernstig bedreigd en ook buiten het eigen park probeert Pairi Daiza zich in te zetten voor het behoud van de dieren. Via de Pairi Daiza Foundation financierde het park op Borneo een herbebossingsproject en ondersteunde het een stichting die zich inzet voor de Borneose orang-oetan. Binnenkort volgt een derde project.

Pairi Daiza verzorgt nu in totaal acht Sumatraanse orang-oetans. Bezoekers kunnen ze vanaf 12 februari, wanneer het park weer heropent, bezoeken.

Moli — © Pairi Daiza

Julia — © Pairi Daiza