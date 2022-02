Ingrijpende werken op komst in Wellen: Bloemenstraat wordt definitief éénrichtingsverkeer

Over twee weken starten de grote werkzaamheden aan de Bloemenstraat in het centrum van Wellen. In die straat wordt definitief éénrichtingsverkeer ingevoerd, terwijl het pleintje voor basisschool de Bron zelfs helemaal verkeersvrij wordt.

De werken starten op maandag 14 februari. “Als alles volgens plan verloopt, moeten ze tegen het einde van het jaar al klaar zijn”, vertelt burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB). “Uiteraard is hinder bij werkzaamheden onvermijdelijk. Maar het doorgaande verkeer kan nog altijd makkelijk de grotere verkeersassen gebruiken: de Vloeiherkstraat en de Dorpsstraat.”

Verkeersvrij

In de Bloemenstraat zelf werd afgelopen jaar al éénrichtingsverkeer ingevoerd. Dat wordt nu dus definitief. Het eenrichtingsverkeer zal vanaf het Dorpsplein richting Vloeiherkstraat verlopen. Het pleintje tussen de kerk en basisschool de Bron wordt helemaal verkeersvrij. “We vragen de ouders wel met aandrang om hun kinderen de volgende maanden niet meer af te zetten in de Bloemenstraat. Met al dat werfverkeer en de vrachtwagens wordt dat immers te gevaarlijk”, zo benadrukt de burgemeester. Er komt een tijdelijke kiss-&-ridezone. De kinderen van basisschool de Eik hebben dan weer een alternatieve ingang langs de Sporthal of langs de Zonneveldweg.

Fietsers

De Stokstraat in Wellen-centrum wordt tijdens de werken afgesloten ter hoogte van de Dorpsstraat. “Dat doen we om sluikverkeer tijdens de werkzaamheden tegen te gaan”, aldus de burgemeester. “Die straat is daar immers niet op voorzien. Fietsers kunnen de Stokstraat tijdens de werken wel perfect gebruiken als alternatief. Maar doorgaand autoverkeer willen we daar weren.” De voorbije maanden werden daarvoor al verschillende proefopstellingen geplaatst. “Welke opstellingen we na de werken gaan gebruiken? Dat staat nog niet vast”, besluit Els Robeyns. “We gaan de verkeerstellingen bestuderen en daarna overleg plegen met de buurtbewoners.” (toro)