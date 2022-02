Wie wordt de opvolger van Bayern München? Achttiende editie WK voor clubs begint donderdag in Abu Dhabi

Bayern München was in 2020 de winnaar van de vorige editie van het WK voor clubs. — © REUTERS

Donderdag begint in de Verenigde Arabische Emiraten de achttiende editie van het WK voetbal voor clubs. Het lokale Al Jazira trapt het toernooi in Abu Dhabi op gang tegen AS Pirae uit Tahiti.

De wereldvoetbalbond FIFA wilde het WK aanvankelijk in de zomer van 2021 organiseren in China, maar het evenement werd door de coronapandemie verplaatst naar Japan. De Japanse regering besloot in september vorig jaar de organisatie evenwel terug te geven, waarna de Verenigde Arabische Emiraten werden aangeduid als nieuwe gastheer. Tegelijk werd het toernooi verplaatst van december naar februari.

Zeven ploegen nemen deel aan de strijd tussen de continentale kampioenen. Namens Europa doet Chelsea, de ploeg van Romelu Lukaku, mee als winnaar van de Champions League. Het Braziliaanse Palmeiras won de Copa Libertadores en vertegenwoordigt Zuid-Amerika. Andere deelnemers zijn het Mexicaanse Monterrey (winnaar Concacaf CL), het Saoedische Al Hilal (winnaar Aziatische CL), het Egyptische Al Ahly (winnaar Afrikaanse CL), Al Jazira (als kampioen van de Emiraten) en AS Pirae. Dat vervangt het Nieuw-Zeelandse Auckland City.

Chelsea en Palmeiras komen pas vanaf de halve finales in actie. De Blues treffen Al Hilal of de winnaar van Al Jazira/AS Pirae. Palmeiras neemt het op tegen Al Ahly of Monterrey.

De finale wordt op 12 februari gespeeld. De laureaat volgt op de erelijst Bayern München op, dat in 2020 in Qatar de titel won ten koste van het Mexicaanse Tigres.