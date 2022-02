Dylan Haegens schakelt paar tandjes terug: van 170 naar 20 YouTube-video’s per jaar

Haegens is met dit besluit niet over een nacht ijs gegaan. "Ik heb hier twee jaar over nagedacht”, laat hij in een persoonlijke videoboodschap op YouTube weten.

"YouTube is het meest fantastische wat me overkomen is. Ik heb er mijn creativiteit op kwijt gekund, onwijs veel leuke mensen door ontmoet en nieuwe vriendschappen door opgebouwd.”

De Noord-Limburger zegt zeker niet te stoppen met filmpjes te maken. "Maar ik wil geen fabriek meer zijn. Ik wil in plaats van kwantiteit (Haegens maakte ongeveer 170 video’s per jaar, red.) weer voor kwaliteit kiezen. Weer creatief bezig zijn en out of the box denken.”

Echtgenote Marit: we gaan er wellicht op inkomsten achteruit en ja, we gaan kijkers verliezen

Echtgenote Marit Haegens zegt op de website van hun bedrijf dat Haegens Media van 170 video’s, naar ‘minder dan een achtste hiervan’ gaat. "Er komen dit jaar twee seizoenen van de Top 10 op ons YouTube kanaal, met 6 afleveringen per seizoen. Daarnaast gaan we content produceren voor andere platformen. Producties waar we meer tijd voor kunnen nemen. Zoals we dat vorig jaar met Wacht FF ook voor NPO3 hebben gedaan.

We zijn bezig met een nieuwe bioscoopfilm die Dylan regisseert en ik schrijf, zijn in de pre-productie fase van nieuwe series, werken nog steeds voor een aantal fantastische klanten en blijven sowieso actief op alle social media platformen.

En ja, we gaan er wellicht qua inkomsten op achteruit. En ja, we gaan kijkers verliezen. En ja, het algoritme zal waarschijnlijk niet mild zijn. Maar zolang er geen algoritme bestaat dat op basis van data een feilloos en humoristisch scenario kan creëren, blijf ik schrijven. Aan het nieuwe hoofdstuk van Haegens Media. Aan het nieuwe hoofdstuk van ons leven.”

Hij bekent de afgelopen weken al een tandje terug geschakeld te hebben en dat is hem goed bevallen. "Ik voel weer kriebels in mijn buik. Ben minder gestrest, minder gejaagd en daardoor in het dagelijks leven weer een stuk socialer mens. Want ik hou van gezelligheid. Maar door extreme drukte lukte dat niet meer.”

Daarbij is volgens de filmmaker ook YouTube veranderd. "Het draait alleen nog maar om algoritmes en zo veel mogelijk content maken. Chasing the algorithms zoals ze dat online zo mooi noemen.”

Dat deze stap niet zonder risico is beseft Haegens terdege. "Het zorgde de afgelopen jaren toch voor zekerheid.”

Van iedere week een Top-10 video maken gaat hij naar twee seizoenen van zes afleveringen. "Maar die worden wel next level. Simpelweg omdat ik er veel meer tijd in kan stoppen.”

Wat hij met zijn tweede YouTube-kanaal gaat doen, het teamkanaal, weet hij nog niet. "Vermoedelijk alleen nog maar iets plaatsen als we daar zin in hebben.”

Helemaal verdwijnen van YouTube gaat Haegens zeker niet. "Ik blijf content maken. Voor mijn eigen kanaal, voor andere kanalen, maar ook voor bioscopen, televisie, videoplatforms en misschien wel TikTok. Ik weet het nog niet. Maar wat ik wel weet is dat ik nu nog alleen voor dikke, dikke kwaliteit ga.”

