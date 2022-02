Pandemie leidt tot veranderingen bij huisartsen: minder antibiotica, meer angstklachten

De coronacrisis heeft tot heel wat veranderingen geleid in huisartsenpraktijken. Dat blijkt uit een onderzoek van UAntwerpen. “Er wordt minder antibiotica voorgeschreven, maar de vraag naar hulp bij psychische klachten is groter”, concluderen de onderzoekers.

De onderzoekers bekeken verscheidene zaken waar de pandemie impact op heeft gehad bij huisartsen. Het voorschrijven van antibiotica, bijvoorbeeld. “Corona blijkt een positief effect te hebben op het aantal antibioticavoorschriften”, zegt professor Stefan Morreel, een van de onderzoekers die aan het onderzoek werkte. “We zagen een duidelijke afname, met zo’n 57 procent. Deels kwam dit doordat artsen hun patiënten telefonisch verder hielpen, maar ook tijdens fysieke consultaties werd er zo’n 23 procent minder antibiotica voorgeschreven.”

Het onderzoek gaat er nog dieper op in. Nitrofurantoïne, een antibioticum voor blaasontstekingen, werd evenveel voorgeschreven als voor de pandemie. Anders is het voor amoxicilline, dat vooral bij luchtweginfecties wordt voorgeschreven: daar zagen de onderzoekers een opvallende daling van 65 procent. Verder bleek dat het voorschrijven van antibiotica vooral tijdens de coronagolven afnam en tussendoor weer toenam. “We kunnen hieruit concluderen dat de maatregelen om de viruscirculatie te verminderen ook een positieve invloed hebben op het antibioticagebruik. Wanneer goede gewoonten – zoals een goede hand- en hoesthygiëne, thuisblijven en het beperken van contacten als je ziek bent – ingeburgerd blijven, kan dit een duurzaam effect hebben op het antibioticagebruik en bijgevolg ook op de antibioticaresistentie. Op die manier blijven de antibiotica ter beschikking van patiënten die ze echt nodig hebben.”

Psychische klachten

Patiënten blijken de dokter van wacht minder te raadplegen voor niet-infectieuze klachten, maar wel meer voor psychische klachten. “Deze toename was meer uitgesproken voor angstklachten”, zegt Morreel. “Tijdens de eerste golf ging het om een verdubbeling, maar ook daarna bleef de vraag naar hulp bij psychische klachten groter dan voor de start van de Covid-19-pandemie. Deze extra consultaties vonden meestal via de telefoon plaats. Ondanks de hogere, administratieve werkdruk in tijden van corona maken huisartsen dus nog steeds tijd vrij voor patiënten met mentale problemen. Het blijft cruciaal daarvoor tijdig de juiste hulp te zoeken.”