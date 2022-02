Ruim 15 procent minder werklozen in Vlaanderen

Het aantal werkzoekenden zonder werk in Vlaanderen is eind januari uitgekomen op 185.747. Het gaat om een daling met 15,1 procent in vergelijking met een jaar eerder, zo meldt de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB woensdag.

De jongerenwerkloosheid (-25 jaar) tekende met minus 21,4 procent tot 26.137 de grootste daling op. Wie naar de duur van de werkloosheid kijkt, ziet dat de daling het grootst was bij de groep die 1 tot 2 jaar zonder werk zit (-21,8 pct), gevolgd door de werkloosheid van minder dan een jaar (-21,1 pct). De langdurige werkloosheid daalt een heel pak minder (-2,4 pct).

De werkzoekendengraad kwam uit op 5,8 procent, tegenover 6,9 procent in januari 2021. Het getal geeft de verhouding weer van het aantal werkzoekenden zonder werk in Vlaanderen ten opzichte van de Vlaamse beroepsbevolking. Tegenover eind december is er wel een lichte stijging met ongeveer 4.000 werkzoekenden zonder werk.

Crevits: “Positief”

“Het aantal werkzoekenden op jaarbasis blijft maand na maand dalen. Dat is positief en wijst erop dat er goed bemiddeld wordt en meer werkzoekenden een job vinden”, reageert Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Maar er staan nog heel wat vacatures open, werkgevers en bedrijven schreeuwen om extra krachten. Met VDAB en partners zetten we extra in op de intensieve begeleiding van onder andere langdurig werkzoekenden om de arbeidsmarktkrapte een halt toe te roepen.” Ook opleidingen en bijscholingen zijn in dit opzicht belangrijk.

Eind januari waren er 280.364 burgers ingeschreven bij de VDAB. Twee op de drie zijn werkloze werkzoekenden, 28 procent heeft werk en 6 procent is student of heeft een ander statuut. Binnen de groep werkzoekenden zonder werk was drie kwart in bemiddeling bij VDAB, 13 procent was bezig was met een opleiding of voortraject en 12 procent was niet inzetbaar op lange termijn en had nood aan specifieke dienstverlening.