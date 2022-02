Zeker 40 doden bij aanval op vluchtelingenkamp in Oost-Congo

Bij een aanval van een militie op een vluchtelingenkamp in de Congolese provincie Ituri, in het onrustige oosten van het land, zijn zeker 40 mensen omgekomen. Dat melden overheidsbronnen en bericht de Kivu Security Tracker op Twitter. Het plaatselijke middenveld heeft het over meer dan 50 doden. De woordvoerder van het regeringsleger in Ituri, Jules Ngongo, houdt het op een voorlopige balans van 21 doden.