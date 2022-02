België niet op koers om duurzame ontwikkelingsdoelen te halen, zegt Planbureau

© C. Barton van Flymen / Hollandse Hoogte

België is niet goed op weg om tegen 2030 alle Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te halen. Dat blijkt woensdag uit een nieuwe analyse van het Federaal Planbureau. “Wil ons land het tij nog keren, dan zijn extra inspanningen nodig”, klinkt het.

Als lid van de Verenigde Naties heeft België zich ertoe verbonden de zeventien SDG’s tegen 2030 te verwezenlijken. De doelstellingen zijn een indicator voor “de levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie”. Het gaat onder meer om klimaatactie, armoede en honger de wereld uithelpen, economische groei en nog veel meer.

Het Planbureau onderzocht de evolutie van 51 subdoelstellingen tijdens de voorbije twintig jaar en trok deze verwachtingen door naar 2030. België zou slechts voor zestien subdoelstellingen op koers zijn, waaronder de doelen voor hernieuwbare energie en niet-rokers. Maar voor 22 andere doelen ziet het er niet goed uit. Voor de overige dertien subdoelstellingen is het momenteel onduidelijk of ze in de goede richting evolueren. Vooral milieu-indicatoren krijgen een gunstige beoordeling, maar sociale thema’s zoals inkomensongelijkheid en risico op armoede blijken een grotere uitdaging te zijn.

Te weinig stappen vooruit

Het Planbureau benadrukt dat het niet volledig mogelijk is om op basis van deze subdoelstellingen harde conclusies te trekken voor de zeventien brede hoofddoelstellingen, maar ziet toch een belangrijke trend.

“Vandaag worden er wel stappen vooruitgezet, maar helaas nog te weinig, nog niet snel genoeg en nog niet op alle terreinen”, reageert Patricia Delbaere, experte duurzame ontwikkeling bij het Federaal Planbureau. “Het goede nieuws is dat er nog acht jaar rest om er iets aan te doen. Het kan dus nog, maar om de huidige trends in de goede richting te keren, moeten de doelstellingen hoog op de politieke agenda worden gezet.”