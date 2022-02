Politie ontvangt ruim 40 tips over dode vrouw in kanaal Nederweert

De politie heeft ruim 40 tips binnengekregen over de vrouw die september vorig jaar dood werd aangetroffen in het kanaal Wessem-Nederweert. Dinsdagavond was er in opsporingsprogramma’s in Nederland en België aandacht voor de zaak.

LEES OOK. Onbekende vrouw en hond dood aangetroffen in Nederweert: eigenaar dier gezocht

Dinsdagavond was er zowel in het televisieprogramma Opsporing Verzocht als in het Belgische FAROEK aandacht voor de zaak. Dat leverde ruim 40 tips op. Deze tips kwamen zowel van Nederlandse als Belgische tipgevers. De tips waren gericht op de nagels van de vrouw, haar identiteit en de dode hond die bij het kanaal werd aangetroffen.

Dinsdagavond was er zowel in het televisieprogramma Opsporing Verzocht als in het Belgische FAROEK aandacht voor de zaak. Dat leverde ruim 40 tips op. Deze tips kwamen zowel van Nederlandse als Belgische tipgevers. De tips waren gericht op de nagels van de vrouw, haar identiteit en de dode hond die bij het kanaal werd aangetroffen.

De overleden vrouw werd 28 september aangetroffen. Ondanks meerdere oproepen in de media en maanden van onderzoek is nog altijd niet duidelijk wie de vrouw was. Dinsdagavond is een compositietekening vrijgegeven van hoe de vrouw mogelijk bij leven zou hebben uitgezien. Deze tekening is gemaakt door forensisch specialisten van de politie.

Ook bracht de politie naar buiten vlak bij de vrouw op de oever een dode hond te hebben aangetroffen. Het is niet duidelijk of de twee bij elkaar hoorden. Dat wordt nog onderzocht.

Dinsdagavond was er zowel in het televisieprogramma Opsporing Verzocht als in het Belgische FAROEK aandacht voor de zaak. Dat leverde ruim 40 tips op. Deze tips kwamen zowel van Nederlandse als Belgische tipgevers. De tips waren gericht op de nagels van de vrouw, haar identiteit en de dode hond die bij het kanaal werd aangetroffen.