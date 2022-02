Zoeter kan de liefde niet smaken: zo maak je deze makkelijke valentijnscocktail

Dans met mij de tango d’amore! We zeggen het even met de woorden van icoon Eddy Wally, want meer Las Vegas en Hollywood dan dit gaat het niet worden. Een overheerlijk glas kitsch dat smaakt naar meer. De Billie Cherie is de ideale cocktail om een themafeestje in gang te trappen.

Billie Cherie

Nodig (1 persoon)

50 ml bourbon

25 ml maraschinolikeur

15 ml citroensap

appelsap

een maraschinokers

een stukje citroen

ijsblokjes

Doen

Vul een glas met ijsblokjes. Giet bourbon, maraschinolikeur en citroensap over het ijs en roer even. Leng aan met appelsap. Garneer met een maraschinokers en een stukje citroen.

De kers op de taart

Een heerlijk zoete likeur die je on the rocks kan serveren maar die evengoed werkt in een cocktail. Het is een beetje een ondergewaardeerd drankje dat we graag in ere herstellen. Je kan er alle kanten mee uit: zelfs als sausje op een bolletje roomijs of vers fruit is het onweerstaanbaar.

www.lazzaroni.it