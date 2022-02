Bevriend op tv én in het echt: Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens: “Zij heeft verschrikkelijke katers”

Er wordt gelachen, gedronken en gefeest, en ondertussen maken ze een zootje van hun leven. An, Flo en Violet. Of moet dat zijn: Frances, Evelien en Daphne? Drie vriendinnen in het echte leven die vriendinnen spelen in een serie? Dan vraag je je natuurlijk af wat de links zijn tussen fictie en realiteit. “Wij zijn alle drie zoekende, wroetende vrouwen.” Wie het behoorlijk geniale, losgeslagen F*** you very, very much nog niet zag op Streamz, mag het niet missen op Play4.